بهاء الحريري: مشروع الحريرية الوطنية يعتمد على دولة المؤسسات باعتبارها الضامن الوحيد للبنان

أكد الشيخ بهاء رفيق الحريري أنّ عودته إلى لبنان ستكون نهائية مع بداية شهر أيلول المقبل، مجدداً عزمه على “صناعة المستحيل” من أجل إيصال البلاد إلى برّ الأمان.

وأشار الحريري في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي وليد عبود، تناول خلالها مجموعة من الملفات السياسية والوطنية والإقليمية إلى أنّ الحريرية الوطنية هي مشروع وطني يعتمد على دولة المؤسسات باعتبارها الضامن الوحيد للبنان ولدول الجوار، مذكّراً بأنّ والده الشهيد رفيق الحريري لم يكن يملك مكاتب سياسية، وقال: “ما كان عليه رفيق، فنحن عليه”.

وأضاف: “أنا ما بسوى ضفر الوالد، لكن أعدكم بالصدق والأمانة والالتزام بهذه المسيرة”، مشدداً على أنّه يريد أن يروي كيف عاش والده لا كيف مات.

وتحدث عن أهمية المكوّن الشيعي في المعادلة الوطنية، مؤكداً أن الفقه الشيعي انطلق من جبل عامل قبل أن ينتقل إلى النجف، ومشيراً إلى عمق العلاقة التاريخية بين المسلمين والمسيحيين في لبنان.

وفي الشأن السوري، اعتبر الحريري أنّ ما حصل هناك كان “زوالاً تاماً” للنظام خلال 12 يوماً، وأن عنوان المرحلة الحالية هو التعدد والاعتدال، مؤكداً استحالة تقسيم سوريا وثبات خرائطها. كما أعلن تأييده للسلام الشامل في المنطقة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

الحريري أوضح أنّ والده كان أكثر ليونة منه في التعامل مع القوى السياسية، لكن الظروف تغيّرت، مؤكداً أنه رجل عملي يقيم الأمور على أساس الأداء لا النوايا. وأشار إلى أنّ لقاءه الأخير مع الرئيس تمام سلام كان جيداً، وأن لبنان يعيش وضعاً دقيقاً يتطلب التركيز على بناء دولة المؤسسات.

وعن علاقته بمفتي الجمهورية، قال إنها قديمة وتعود إلى أيام والده، واصفاً المفتي بأنه صاحب قلب محروق على البلد والطائفة السنية، مشيراً إلى حالة اليأس التي تعيشها الطائفة وفقدانها الثقة، وداعياً إلى عودة الأمور إلى طبيعتها.

وفي الملف الأمني، توجّه بتحية إلى شهداء الجيش اللبناني، متمنياً أن تبسط المؤسسة العسكرية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، محذّراً من أن الحرب الأهلية تشكل “خط نار” وليس “خطاً أحمر”، ومؤكداً ثقته بوجود الحكمة لدى جميع الأطراف لتفاديها، موجهاً رسالة تضامن إلى شعب الجنوب.

وفي ما يتعلق بالوضع الإقليمي، رأى أنّ إيران تمرّ بظروف صعبة ولا تملك القدرة على مواجهة المتغيرات، نافياً أن يكون قد زار سوريا في عهد بشار الأسد، وواصفاً هذه الأقاويل بـ”التافهة”. كما شدّد على تمسّكه بالعدالة في ملف تفجير مرفأ بيروت، مذكّراً بعلاقات والده المميزة مع المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومؤكداً أنه لو كان حيّاً لعمل على وحدة البلد ومكوّناته.

وختم قائلاً: “اليوم لدينا فرصة لنكون أصحاب قرار، سأحاول، وإذا كتب الله لي النجاح، سأبذل المستحيل”.