بهاء الحريري معزياً بالحسيني: أفنى عمره في خدمة وطنه وشعبه

نشر رجل الأعمال بهاء الحريري تغريدة عبر “تويتر” كاتباً: “رحم الله رئيس مجلس النواب الاسبق حسين الحسيني، الرجل الذي أفنى عمره في خدمة وطنه وشعبه.

‏اتذكر اليوم كلاماً لوالدي الشهيد رفيق الحريري عن الدور البارز والمهم الذي لعبه الفقيد في مرحلة اتفاق الطائف.

‏رحم الله الرئيس الحسيني والعزاء لعائلته”.

رحم الله رئيس مجلس النواب الاسبق حسين الحسيني، الرجل الذي أفنى عمره في خدمة وطنه وشعبه.

اتذكر اليوم كلاماً لوالدي الشهيد رفيق الحريري عن الدور البارز والمهم الذي لعبه الفقيد في مرحلة اتفاق الطائف. رحم الله الرئيس الحسيني والعزاء لعائلته. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) January 11, 2023