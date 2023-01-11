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بهاء الحريري معزياً بالحسيني: أفنى عمره في خدمة وطنه وشعبه

منذ 6 دقائق
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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نشر رجل الأعمال بهاء الحريري تغريدة عبر “تويتر” كاتباً: “رحم الله رئيس مجلس النواب الاسبق حسين الحسيني، الرجل الذي أفنى عمره في خدمة وطنه وشعبه.

‏اتذكر اليوم كلاماً لوالدي الشهيد رفيق الحريري عن الدور البارز والمهم الذي لعبه الفقيد في مرحلة اتفاق الطائف.

‏رحم الله الرئيس الحسيني والعزاء لعائلته”.

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