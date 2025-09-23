الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
بهاء الحريري معزياً بوفاة مفتي عام المملكة: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2025 9:45 مساءً
الشيخ بهاء رفيق الحريري

كتب الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على منصة “أكس”: أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى #المملكة_العربية_السعودية قيادةً وشعبًا، بوفاة مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان

