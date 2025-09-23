بهاء الحريري معزياً بوفاة مفتي عام المملكة: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته

كتب الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على منصة “أكس”: أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى #المملكة_العربية_السعودية قيادةً وشعبًا، بوفاة مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان

