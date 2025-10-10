بهاء الحريري: ملتزمون بأفضل العلاقات الاستراتيجية بين لبنان وسوريا

نشر الشيخ بهاء الحريري مساء اليوم تغريدة عبر حسابه الرسمي، تضمنت مقطعًا من المقابلة التي أجراها معه الإعلامي معاذ محارب على قناة “الإخبارية السورية”، تناول فيها آخر المستجدات والتطورات السياسية.

وأكد الحريري في حديثه التزامه بأفضل العلاقات الاستراتيجية بين لبنان وسوريا، مشددًا على أهمية الاحترام المتبادل بين البلدين اللذين تربطهما علاقة مميزة وعميقة.

كما شدد الحريري على أهمية انجاز ترسيم الحدود بين الدولتين.

كذلك استذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري واحترامه لسوريا والسوريين ، واعدا بتحقيق حلم والده من خلال استعادة مشروعه الوطني.

كما أطلق مواقف بارزة في هذا الإطار، موجّهًا رسائل واضحة وإيجابية إلى الشعب السوري الشقيق.

تناولتُ في مقابلتي مع قناة الإخبارية السورية العلاقات الاستراتيجية مع سوريا وترسيم الحدود ومشروعنا الوطني في لبنان. pic.twitter.com/Xx9uFJqYcX — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) October 10, 2025