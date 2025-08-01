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بهاء الحريري مهنئاً الجيش بعيده الثمانين: نحتفي بالمؤسّسة التي تجسّد الوحدة الوطنيّة والشّرف والتّضحية والوفاء

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2025 12:28 مساءً
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

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هنّأ الشيخ بهاء رفيق الحريري الجيش بعيده الثمانين، وذلك من خلال منشور له على صفحته على منصة “إكس”.

وقال الشيخ بهاء الحريري:

“في العيد الثمانين للجيش اللّبناني، نحتفي بالمؤسّسة التي تجسّد الوحدة الوطنيّة، والشّرف، والتّضحية، والوفاء.

إنّ السّيادة الحقيقيّة تقتضي بسط سلطة الدّولة على كامل الأراضي اللبنانيّة، وأن يكون السّلاح حصراً بيد جيشنا. فهذا هو السّبيل الوحيد إلى لبنانٍ قويٍّ ومستقر.”

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