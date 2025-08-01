بهاء الحريري مهنئاً الجيش بعيده الثمانين: نحتفي بالمؤسّسة التي تجسّد الوحدة الوطنيّة والشّرف والتّضحية والوفاء

هنّأ الشيخ بهاء رفيق الحريري الجيش بعيده الثمانين، وذلك من خلال منشور له على صفحته على منصة “إكس”.

وقال الشيخ بهاء الحريري:

“في العيد الثمانين للجيش اللّبناني، نحتفي بالمؤسّسة التي تجسّد الوحدة الوطنيّة، والشّرف، والتّضحية، والوفاء.

إنّ السّيادة الحقيقيّة تقتضي بسط سلطة الدّولة على كامل الأراضي اللبنانيّة، وأن يكون السّلاح حصراً بيد جيشنا. فهذا هو السّبيل الوحيد إلى لبنانٍ قويٍّ ومستقر.”

في العيد الثمانين للجيش اللّبناني، نحتفي بالمؤسّسة التي تجسّد الوحدة الوطنيّة، والشّرف، والتّضحية، والوفاء.

إنّ السّيادة الحقيقيّة تقتضي بسط سلطة الدّولة على كامل الأراضي اللبنانيّة، وأن يكون السّلاح حصراً بيد جيشنا. فهذا هو السّبيل الوحيد إلى لبنانٍ قويٍّ ومستقر.… pic.twitter.com/M18pAQnreP — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 1, 2025