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بهاء الحريري مهنئاً بحلول شهر رمضان: ندعو الله أن يكون بداية لنهاية أزمات وطننا

منذ 23 دقيقة
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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توجّه الشيخ بهاء الدين الحريري بالتهنئة الى المسلمين خصوصاً واللبنانيين عموماً بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك.

وجاء في منشور بهاء الدين الحريري عبر منصة “إكس”:

“نتوجه بالتهنئة إلى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان المبارك وندعو الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على وطننا وعلى الأمة الإسلامية والعربية وأن يكون بداية لنهاية أزمات وطننا”.

وأضاف الحريري “وكم يؤلمنا أن يحل هذا الشهر المبارك بالتزامن مع ما يحل بأهلنا الصابرين في غزة الذين تطالهم في غزة آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية، داعين الله أن يخفف عنهم وينهي معانتهم”.

 

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