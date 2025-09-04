بهاء الحريري مهنئاً بذكرى المولد: نسأل الله أن يعيدها على وطننا بالأمن والاستقرار

كتب الشيخ بهاء رفيق الحريري في منشور له عبر منصة إكس:

“في ذكرى المولد النبوي الشريف، نستحضر القيم التي جاء بها الرسول الأعظم: الرحمة، العدالة، والمحبة.

لبنان‬⁩ بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى هذه القيم لتكون أساس وحدته وخلاصه. نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على وطننا وشعبنا بالأمن والاستقرار”.

