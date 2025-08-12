الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري مهنئاً منتخب لبنان لكرة السلة: فخورون بكم وبروحكم الشجاعة

منذ 13 دقيقة
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

هنأ الشيخ بهاء الحريري منتخب لبنان لكرة السلة بعد الأداء المميز الذي قدمه في آخر مبارياته.
وكتب الحريري عبر منصة اكس:
“أهنّئ منتخب لبنان لكرة السلة على تأهّله المستحق إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا، بعد فوز كبير على منتخب اليابان بنتيجة 97-73.
فخورون بكم وبروحكم الشجاعة التي ترفع اسم لبنان عاليًا.”

    المزيد من أخبار لبنان

    جثة (تعبيرية)
    الدفاع المدني: انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفرذبيان
    مهمات الدفاع المدني جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان
    فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا اندلع في خراج كفرتبنيت
    زيادة الوزن عند الأطفال قد تعرضهم للاكتئاب في عمر المراهقة
    لفقدان الوزن بسرعة.. 5 عادات صباحية

    الأكثر قراءة

    مناصرون لحركة أمل وحزب الله
    تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
    الموز والتمر
    بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
    الشهيد الصحفي أنس الشريف
    هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده