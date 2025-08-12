بهاء الحريري مهنئاً منتخب لبنان لكرة السلة: فخورون بكم وبروحكم الشجاعة

هنأ الشيخ بهاء الحريري منتخب لبنان لكرة السلة بعد الأداء المميز الذي قدمه في آخر مبارياته.

وكتب الحريري عبر منصة اكس:

“أهنّئ منتخب لبنان لكرة السلة على تأهّله المستحق إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا، بعد فوز كبير على منتخب اليابان بنتيجة 97-73.

فخورون بكم وبروحكم الشجاعة التي ترفع اسم لبنان عاليًا.”

فخورون بكم وبروحكم الشجاعة التي ترفع اسم #لبنان عاليًا. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 12, 2025