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بهاء الحريري مهنئًا بذكرى المولد النبويّ: نسأل الله أن يعيدها على لبنان بخير وسلام

منذ 4 دقائق
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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تقدّم الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري بالتهنئة في ذكرى المولد النبوي الشريف، آملًا أن يعيد الله عزّ وجلّ هذه الذكرى على لبنان والعالمين العربي والإسلامي بخير وسلام.

وكتب على صفحته الخاصة عبر منصة “إكس”: أتقدّم من اللبنانيين عامة ومن المسلمين خاصة، بالتهنئة في ذكرى عيد المولد النبوي الشريف، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على لبنان والعالمين العربي والإسلامي بخير وسلام.

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