بهاء الحريري: نأمل أن تتخطى رسالة البابا فرنسيس حدود العراق وتصل إلى لبنان

غرد الشيخ بهاء الحريري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “تحت شعار “أنتم جميعًا أخوة”، يُعبّر البابا فرنسيس عن أسمى قيم الانفتاح والانسانية في زيارته التاريخية للعراق، وكلنا إيمان بالوقع الايجابي الذي ستحمله. نأمل أن تتخطى رسالته التي تدعو الى العيش المشترك والمواطنة والسلام حدود العراق وتعمّ كل أنحاء الشرق الأوسط وصولًا إلى لبنان”.

تحت شعار "أنتم جميعًا أخوة"، يُعبّر البابا فرنسيس عن أسمى قيم الانفتاح والانسانية في زيارته التاريخية للعراق، وكلنا إيمان بالوقع الايجابي الذي ستحمله. نأمل أن تتخطى رسالته التي تدعو الى العيش المشترك والمواطنة والسلام حدود العراق وتعمّ كل أنحاء الشرق الأوسط وصولًا إلى لبنان 🇱🇧. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) March 5, 2021