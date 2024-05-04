بهاء الحريري: نأمل قيامة جديدة للبنان من أزماته وآلامه

هنأ الشيخ بهاء الحريري اللبنانيين عموماً والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصاً لمناسبة عيد الفصح.

وقال الحريري عبر منشور له على منصة “إكس”:

أتقدم من اللبنانيين عموماً والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصاً بالتهنئة لمناسبة عيد الفصح المجيد، أعاده الله على الجميع بالصحة والعافية والسلام، آملين قيامة جديدة للبنان من أزماته وآلامه.

أتقدم من اللبنانيين عموماً والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصاً بالتهنئة لمناسبة عيد الفصح المجيد، أعاده الله على الجميع بالصحة والعافية والسلام، آملين قيامة جديدة للبنان من أزماته وآلامه. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) May 4, 2024