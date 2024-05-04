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بهاء الحريري: نأمل قيامة جديدة للبنان من أزماته وآلامه

منذ 24 دقيقة
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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هنأ الشيخ بهاء الحريري اللبنانيين عموماً والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصاً لمناسبة عيد الفصح.

وقال الحريري عبر منشور له على منصة “إكس”:

أتقدم من اللبنانيين عموماً والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصاً بالتهنئة لمناسبة عيد الفصح المجيد، أعاده الله على الجميع بالصحة والعافية والسلام، آملين قيامة جديدة للبنان من أزماته وآلامه.

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