بهاء الحريري: نؤيد قرار أستراليا الذي صنّفت فيه حزب الله منظمة إرهابية

أيد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر تويتر قرار أستراليا الذي صنّفت فيه حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية.

واعتبر الشيخ بهاء الحريري أن هذه الخطوة التي تهدف إلى توسيع نطاق العقوبات على الجناح العسكري والسياسي ومؤسساته المدنية هي خطوة ايجابية لخلاص لبنان من الميليشيا التي تحتكر قرار السلم والحرب، وتتسبب بعزلته عن العالم وقطع أوصاله.

نؤيد قرار أستراليا الذي صنّفت فيه حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية.

هذه الخطوة التي تهدف إلى توسيع نطاق العقوبات على الجناح العسكري والسياسي ومؤسساته المدنية هي خطوة ايجابية لخلاص لبنان من الميليشيا التي تحتكر قرار السلم والحرب، وتتسبب بعزلته عن العالم وقطع أوصاله. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) November 24, 2021