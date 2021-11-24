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بهاء الحريري: نؤيد قرار أستراليا الذي صنّفت فيه حزب الله منظمة إرهابية

24 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2021 1:55 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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أيد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر تويتر قرار أستراليا الذي صنّفت فيه حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية.

واعتبر الشيخ بهاء الحريري أن هذه الخطوة التي تهدف إلى توسيع نطاق العقوبات على الجناح العسكري والسياسي ومؤسساته المدنية هي خطوة ايجابية لخلاص لبنان من الميليشيا التي تحتكر قرار السلم والحرب، وتتسبب بعزلته عن العالم وقطع أوصاله.

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