بهاء الحريري: نتقدّم بأحرّ التعازي إلى الجيش اللبناني باستشهاد اثنين من أبطاله

نعى الشيخ بهاء رفيق الحريري عنصرَي الجيش اللبناني اللذين استشهدا خلال قيامهما بواجبهما الوطني في الناقورة.

وكتب الحريري في منشور له عبر منصة إكس:

“ببالغ الحزن والأسى، نتقدّم بأحرّ التعازي إلى الجيش اللبناني باستشهاد اثنين من أبطاله خلال قيامهم بواجبهم الوطني في الناقورة.

رحم الله الشهداء الأبرار، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وحمى جيشنا القوي الذي يبقى صمّام الأمان وحامي السيادة والوطن”.

ببالغ الحزن والأسى، نتقدّم بأحرّ التعازي إلى #الجيش_اللبناني باستشهاد اثنين من أبطاله خلال قيامهم بواجبهم الوطني في الناقورة.

رحم الله الشهداء الأبرار، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وحمى جيشنا القوي الذي يبقى صمّام الأمان وحامي السيادة والوطن. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 29, 2025