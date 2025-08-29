الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
بهاء الحريري: نتقدّم بأحرّ التعازي إلى الجيش اللبناني باستشهاد اثنين من أبطاله

منذ 43 دقيقة
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

نعى الشيخ بهاء رفيق الحريري عنصرَي الجيش اللبناني اللذين استشهدا خلال قيامهما بواجبهما الوطني في الناقورة.

وكتب الحريري في منشور له عبر منصة إكس:

“ببالغ الحزن والأسى، نتقدّم بأحرّ التعازي إلى الجيش اللبناني باستشهاد اثنين من أبطاله خلال قيامهم بواجبهم الوطني في الناقورة.

رحم الله الشهداء الأبرار، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وحمى جيشنا القوي الذي يبقى صمّام الأمان وحامي السيادة والوطن”.

