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بهاء الحريري: نثني على الدور الأمريكي في ملاحقة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 15 - فبراير - 2023 2:08 صباحًا
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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أثنى الشيخ بهاء الحريري على الدور الأمريكي الفاعل في ملاحقة ومحاسبة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وغرد الشيخ بهاء عبر حسابه على تويتر قائلا:

“نثني على الدور الأمريكي الفاعل في ملاحقة ومحاسبة قتلة والدي الشهيد رفيق الحريري ونشدد على وجوب تحقيق العدالة بأي ثمن. لن ننسى ولن نغفر لمن خطط ونفذ هذه الجريمة. نشكر الولايات المتحدة الأمريكية على متابعتها لهذه القضية وتحديداً اليوم في ذكرى إغتيال والدي الشهيد.”

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