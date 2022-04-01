بهاء الحريري: نرجو الله أن تحلَّ بركةُ هذا الشهر الفضيل على وطننا لبنان

غرد رجل الأعمال بهاء الحريري عبر حسابه على تويتر، مهنئاً بحلول شهر رمضان المبارك، وقال:

مع بداية الشهر الفضيل، شهر الايمان والمحبة، نتمنى للبنانيين عموماً والأمة العربية والمسلمين خصوصاً رمضان مباركاً، راجين الله أن تحلَّ بركةُ هذا الشهر الفضيل على وطننا لبنان.

مع بداية الشهر الفضيل، شهر الايمان والمحبة، نتمنى للبنانيين عموماً والأمة العربية والمسلمين خصوصاً رمضان مباركاً، راجين الله أن تحلَّ بركةُ هذا الشهر الفضيل على وطننا لبنان. pic.twitter.com/hrUVhiXKgy — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) April 1, 2022