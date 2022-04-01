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بهاء الحريري: نرجو الله أن تحلَّ بركةُ هذا الشهر الفضيل على وطننا لبنان

منذ 3 ساعات
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرد رجل الأعمال بهاء الحريري عبر حسابه على تويتر، مهنئاً بحلول شهر رمضان المبارك، وقال:

مع بداية الشهر الفضيل، شهر الايمان والمحبة، نتمنى للبنانيين عموماً والأمة العربية والمسلمين خصوصاً رمضان مباركاً، راجين الله أن تحلَّ بركةُ هذا الشهر الفضيل على وطننا لبنان.

 

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