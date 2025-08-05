بهاء الحريري: نرحّب بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لنزع السلاح قبل نهاية العام

رحّب الشيخ بهاء الحريري بقرار تكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لنزع السلاح قبل نهاية العام، استناداً إلى اتفاق الطائف والبيان الوزاري.

وقال عبر منصة “إكس”: “نرحّب بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لنزع السلاح قبل نهاية العام، استنادًا إلى اتفاق الطائف والبيان الوزاري”.

وأضاف “خطوة طال انتظارها على طريق استعادة السيادة، ونحن ندعم أي مسار جاد يُنهي وجود السلاح غير الشرعي خارج إطار الدولة”.

نرحّب بتكليف #الجيش_اللبناني إعداد خطة لنزع السلاح قبل نهاية العام، استنادًا إلى اتفاق الطائف والبيان الوزاري.

خطوة طال انتظارها على طريق استعادة السيادة، ونحن ندعم أي مسار جاد يُنهي وجود السلاح غير الشرعي خارج إطار الدولة. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 5, 2025