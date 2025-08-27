بهاء الحريري: نزع السلاح يجب أن يبقى قراراً لبنانياً لا كشرط يفرضه الخارج

علق الشيخ بهاء الحريري عن موضوع حصرية السلاح، مؤكداً ان النقاشات حول نزع السلاح يجب أن تبقى قراراً لبنانياً سيادياً، لا كشرط يفرضه الخارج.

وكتب الحريري عبر موقع “أكس”: نقاشات نزع السلاح يجب أن تبقى قرارًا لبنانيًا سياديًا، ينفّذ عبر مؤسسات الدولة وجيشها الشرعي، لا كشرط يفرضه الخارج.

استعادة السيادة تبدأ بحصر السلاح بيد #الجيش_اللبناني، وبالتزامنا الكامل باتفاق الطائف والدستور. هذه هي الطريق الوحيدة لبناء دولة قوية قادرة على حماية شعبها.

— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 27, 2025