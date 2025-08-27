الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري: نزع السلاح يجب أن يبقى قراراً لبنانياً لا كشرط يفرضه الخارج

منذ 3 ساعات
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

علق الشيخ بهاء الحريري عن موضوع حصرية السلاح، مؤكداً ان النقاشات حول نزع السلاح يجب أن تبقى قراراً لبنانياً سيادياً، لا كشرط يفرضه الخارج.

وكتب الحريري عبر موقع “أكس”: نقاشات نزع السلاح يجب أن تبقى قرارًا لبنانيًا سياديًا، ينفّذ عبر مؤسسات الدولة وجيشها الشرعي، لا كشرط يفرضه الخارج.

استعادة السيادة تبدأ بحصر السلاح بيد #الجيش_اللبناني، وبالتزامنا الكامل باتفاق الطائف والدستور. هذه هي الطريق الوحيدة لبناء دولة قوية قادرة على حماية شعبها.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب مروان حمادة
    مروان حمادة: بيان الخارجية السعودية يعزز وحدة سوريا ولبنان
    الطقس ـ تعبيرية
    طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان
    توقيف شخص
    باع "اونصات" ذهبية مزورة ووقع بقبضة الأمن!

    الأكثر قراءة

    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
    عناصر من الجيش اللبناني
    واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
    عنصر من أمن الدولة
    أمن الدولة يقفل محلّ مختار سابق