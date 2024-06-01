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بهاء الحريري: نستذكر الرئيس "رشيد كرامي" رجل الدولة والمواقف الوطنية والاعتدال

منذ ساعتين
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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استذكر الشيخ بهاء الحريري، الرئيس الشهيد رشيد كرامي رجل الدولة والمواقف الوطنية والاعتدال.

وقال الحريري في منشور له عبر منصة إكس”

“في الذكرى الـ 37 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي نستذكر رجل الدولة والمواقف الوطنية والاعتدال.

فكم نحن اليوم بحاجة لقامات وطنية حكيمة لم تبخل بدمائها من أجل المحافظة على لبنان”.

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