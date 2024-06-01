بهاء الحريري: نستذكر الرئيس "رشيد كرامي" رجل الدولة والمواقف الوطنية والاعتدال

استذكر الشيخ بهاء الحريري، الرئيس الشهيد رشيد كرامي رجل الدولة والمواقف الوطنية والاعتدال.

وقال الحريري في منشور له عبر منصة إكس”

“في الذكرى الـ 37 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي نستذكر رجل الدولة والمواقف الوطنية والاعتدال.

فكم نحن اليوم بحاجة لقامات وطنية حكيمة لم تبخل بدمائها من أجل المحافظة على لبنان”.

في الذكرى الـ 37 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي نستذكر رجل الدولة والمواقف الوطنية والاعتدال.

فكم نحن اليوم بحاجة لقامات وطنية حكيمة لم تبخل بدمائها من أجل المحافظة على لبنان. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) June 1, 2024