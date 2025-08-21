الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
بهاء الحريري: نشكر المملكة المتحدة على دعمها المتواصل للجيش اللبناني

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2025 1:12 مساءً
بهاء الحريري

كتب الشيخ بهاء رفيق الحريري في منشور له عبر منصة إكس:

“نشكر المملكة المتحدة على دعمها المتواصل للجيش اللبناني، وآخره افتتاح المركز التدريبي المطوَّر في الزهراني وتزويده بمعدّات حماية متقدمة. إنّ هذا الدعم الدولي هو رسالة ثقة بجيشنا الوطني، الذي يشكّل العمود الفقري لاستقرار لبنان وسيادته”

وأضاف:تقوية الجيش تعني حماية اللبنانيين وتعزيز قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها. فكل استثمار في الجيش هو استثمار في مستقبل لبنان وأمنه الوطني، وهو السبيل الحقيقي لإعادة بناء دولة المؤسسات.

