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بهاء الحريري: نطالب الحكومة بتحميل حزب الله مسؤولية التستر على مرتكبي جريمة اغتيال “رفيق الحريري”

منذ ساعة واحدة
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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صدر عن بهاء الحريري البيان الاتي:

ان قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وادانتهما وهما العنصران التابعان لميليشيا حزب الله يؤكد مرة جديدة ان المتهم الاول في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو هذا الحزب وقيادته و عناصره وعليه نطالب الدولة اللبنانية بملاحقة المجرمين وتحميل حزب الله مسؤولية التستر على مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية.

واذ نؤكد اننا لن نتغاضى بعد اليوم عن محاسبة المرتكبين ندعو السلطة في لبنان الى عدم التغاضي عن قرار المحكمة والعمل سريعاً على مطالبة الحزب بتسليم المتهمين الى العدالة.

 

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