بهاء الحريري: نوجّه التحية لكل عامل صامد في وجه الأزمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان‎

هنأ الشيخ بهاء رفيق الحريري العمال في عيدهم والذي يصادف الأول من أيار، وكتب في منشور له عبر منصة إكس:

في عيد العمال، نوجّه التحية لكل عامل صامد في وجه الأزمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان.

أنتم نبض الوطن الحقيقي، واستعادة حقوقكم يجب أن تكون أولوية الحكومة، فلا نهضة لوطن لا يأخذ العامل فيه حقه كاملاً.

كل عام وأنتم بخير

في عيد العمال، نوجّه التحية لكل عامل صامد في وجه الأزمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان.

أنتم نبض الوطن الحقيقي، واستعادة حقوقكم يجب أن تكون أولوية الحكومة، فلا نهضة لوطن لا يأخذ العامل فيه حقه كاملاً. كل عام وأنتم بخير — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) May 1, 2025