الخميس 3 ذو القعدة 1446 ﻫ - 1 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري: نوجّه التحية لكل عامل صامد في وجه الأزمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان‎

منذ 9 ساعات
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

هنأ الشيخ بهاء رفيق الحريري العمال في عيدهم والذي يصادف الأول من أيار، وكتب في منشور له عبر منصة إكس:

في عيد العمال، نوجّه التحية لكل عامل صامد في وجه الأزمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان.
أنتم نبض الوطن الحقيقي، واستعادة حقوقكم يجب أن تكون أولوية الحكومة، فلا نهضة لوطن لا يأخذ العامل فيه حقه كاملاً.

كل عام وأنتم بخير

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر من الجيش اللبناني
    الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش- حامات
    قصر العدل
    إطلاق مشروع ترميم قصر العدل في بعبدا
    الجبهة الجنوبية
    إلقاء قنبلتين صوتيتين في محيط منزل في حولا

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    ماذا يحمل المنخفض الجوي القادم من تركيا إلى لبنان؟
    العمال في عيدهم يئنون.. وهذا ما كشفه الأسمر لصوت بيروت حول الزيادات على الأجور!
    الذهب
    أسعار الذهب تهبط وسط توقعات بتثبيت الفائدة الأمريكية