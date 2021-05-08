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بهاء الحريري: نُعرب عن تقديرنا للصليب الأحمر على عمله الإنساني اللامتناهي

8 - مايو - 2021
آخر تحديث: 8 - مايو - 2021 10:18 مساءً
بهاء رفيق الحريري

بهاء رفيق الحريري

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أعرب الشيخ بهاء الدين الحريري عن تقديره زدعمه لفريق عمل الصليب الأحمر، وذلك بماسبة يومهم العالمي، وغرد قائلاً:

“في ظل غياب الحكومة وإهمالها، عانى اللبنانيون من تفجير المرفأ ومن تفشّي كورونا. لكن الصليب الأحمر اللبناني كان يسابق الوقت للتخفيف من معاناة المواطنين. وخلال الجائحة لم يكن بوسعي سوى دعمه بما يلزم.

ففي اليوم العالمي للصليب الأحمر ،نُعرب عن تقديرنا له على عمله الإنساني اللامتناهي”.

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