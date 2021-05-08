بهاء الحريري: نُعرب عن تقديرنا للصليب الأحمر على عمله الإنساني اللامتناهي

أعرب الشيخ بهاء الدين الحريري عن تقديره زدعمه لفريق عمل الصليب الأحمر، وذلك بماسبة يومهم العالمي، وغرد قائلاً:

“في ظل غياب الحكومة وإهمالها، عانى اللبنانيون من تفجير المرفأ ومن تفشّي كورونا. لكن الصليب الأحمر اللبناني كان يسابق الوقت للتخفيف من معاناة المواطنين. وخلال الجائحة لم يكن بوسعي سوى دعمه بما يلزم.

ففي اليوم العالمي للصليب الأحمر ،نُعرب عن تقديرنا له على عمله الإنساني اللامتناهي”.

في ظل غياب الحكومة وإهمالها، عانى اللبنانيون من تفجير المرفأ ومن تفشّي كورونا. لكن الصليب الأحمر اللبناني كان يسابق الوقت للتخفيف من معاناة المواطنين. وخلال الجائحة لم يكن بوسعي سوى دعمه بما يلزم. ففي #اليوم_العالمي_للصليب_الأحمر ،نُعرب عن تقديرنا له على عمله الإنساني اللامتناهي. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) May 8, 2021