الخميس 1 رمضان 1444 ﻫ - 23 مارس 2023 |
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بهاء الحريري: هذه الأيام المباركة ستكون بداية الطريق لخلاص لبنان واللبنانيين

منذ 42 ثانية
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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هنأ الشيخ بهاء رفيق الحريري بحلول شهر رمضان المبارك، وغرد عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والأمن والسلام.

بإذن الله ستكون هذه الأيام المباركة هي بداية الطريق لخلاص لبنان واللبنانيين من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالوطن والشعب. #رمضان_مبارك”.

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