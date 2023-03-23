بهاء الحريري: هذه الأيام المباركة ستكون بداية الطريق لخلاص لبنان واللبنانيين

هنأ الشيخ بهاء رفيق الحريري بحلول شهر رمضان المبارك، وغرد عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والأمن والسلام.

بإذن الله ستكون هذه الأيام المباركة هي بداية الطريق لخلاص لبنان واللبنانيين من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالوطن والشعب. #رمضان_مبارك”.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والأمن والسلام.

بإذن الله ستكون هذه الأيام المباركة هي بداية الطريق لخلاص لبنان واللبنانيين من الأزمات الإقتصادية والسياسية التي تعصف بالوطن والشعب. #رمضان_مبارك pic.twitter.com/dDFi230rLA — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) March 23, 2023