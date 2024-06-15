بهاء الحريري هنأ بعيد الأضحى: نسأل الله أن يعيده على لبنان بالخير والسلام

هنأ الشيخ بهاء الحريري اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الحريري في منشور له عبر منصة إكس:

أطيب التمنيات للبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله سعيهم، وأن يعيده على لبنان وعلى أهلنا في غزة وجنوب لبنان والأمة الإسلامية كافة بالخير والسلام والأمان.

أطيب التمنيات للبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله سعيهم، وأن يعيده على لبنان وعلى أهلنا في غزة وجنوب لبنان والأمة الإسلامية كافة بالخير والسلام والأمان. pic.twitter.com/Zch4RsjzXI — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) June 15, 2024