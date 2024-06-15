السبت 9 ذو الحجة 1445 ﻫ - 15 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري هنأ بعيد الأضحى: نسأل الله أن يعيده على لبنان بالخير والسلام

منذ 50 دقيقة
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

هنأ الشيخ بهاء الحريري اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الحريري في منشور له عبر منصة إكس:

أطيب التمنيات للبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله سعيهم، وأن يعيده على لبنان وعلى أهلنا في غزة وجنوب لبنان والأمة الإسلامية كافة بالخير والسلام والأمان.

    المزيد من أخبار لبنان

    سينودس أساقفة الكنيسة المارونية
    سينودس الكنيسة المارونية: لا أولوية تعلو على انتخاب الرئيس
    طوني نمر
    طوني نمر يطمئن عبر صوت بيروت: لا تصدقوا كل ما يقوله هوغربيتس!
    النائب قاسم هاشم
    قاسم هاشم يجدد النداء لإخماد الحرائق المشتعلة في الجنوب

    الأكثر قراءة

    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم واسع على لبنان.. وهذا ما ينتظره!
    تقرير اسرائيلي يكشف.. كيف ستكون تفاصيل الحرب الاسرائيلية على لبنان؟
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    خطر يهدد تركيا وسوريا ولبنان خلال أيام العيد.. هوغربيتس يحذر!