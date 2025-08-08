الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
بهاء الحريري يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الوفاء في طرابلس

منذ 47 دقيقة
الشيخ بهاء الحريري في صلاة الجمعة اليوم من مسجد الوفاء في طرابلس

أدّى الشيخ بهاء الحريري صلاة الجمعة اليوم في مسجد الوفاء في طرابلس.

وكتب الحريري في منشور على منصة إكس: أدّيتُ صلاة الجمعة اليوم في مسجد الوفاء في طرابلس.

وبعد الصلاة، تبادلت التحيّة مع أبناء طرابلس، مؤكّدًا أهمية البقاء على تواصل مع مواطنينا في مختلف أنحاء لبنان.

