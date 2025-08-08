بهاء الحريري يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الوفاء في طرابلس

الشيخ بهاء الحريري في صلاة الجمعة اليوم من مسجد الوفاء في طرابلس

أدّى الشيخ بهاء الحريري صلاة الجمعة اليوم في مسجد الوفاء في طرابلس.

وكتب الحريري في منشور على منصة إكس: أدّيتُ صلاة الجمعة اليوم في مسجد الوفاء في طرابلس.

وبعد الصلاة، تبادلت التحيّة مع أبناء طرابلس، مؤكّدًا أهمية البقاء على تواصل مع مواطنينا في مختلف أنحاء لبنان.

