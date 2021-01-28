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بهاء الحريري يؤمن أجهزة أوكسيجين للبنانيين لمواجهة أزمة كورونا

28 - يناير - 2021
آخر تحديث: 28 - يناير - 2021 1:19 مساءً
الشيخ بهاء الحريري

الشيخ بهاء الحريري

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صدر عن المكتب الإعلامي للشيخ بهاء الحريري البيان الآتي: “بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وازدياد عدد المصابين المحتاجين إلى أجهزة خاصة للأوكسيجين، رفع أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني الصوت، بضرورة تأمين المزيد من اجهزة الاوكسيجين لتدارك الموقف والحد من ارتفاع عدد الوفيات في لبنان”.

وأضاف البيان “الشيخ بهاء الحريري ابدى اهتماما بالغا بالأمر فقام بالاتصال بالسيدة سلمى عاصي نقيبة مستوردي المعدات والمستلزمات الطبية في لبنان، مستفسرا عن مواصفات الاجهزة المطلوبة واعدا بتأمين اللازم منها ، ومن ثم اوعز لشركاته وكلف القيمين عليها تأمين مثل هذه الاجهزة وشرائها”.

وتابع “وبالفعل تم اعداد ٢٠٠ جهاز أوكسيجين سوف تصل الى لبنان جواً خلال أسبوع، على ان يتبعها ٢٠٠جهاز أوكسجين أخر تصل الى لبنان عن طريق البحر. ثم اتصل بالسيدة عاصي ليبلغها الخبر، والتي بدورها ابلغته الى السيد كتاني”.

وختم البيان “تجدر الاشارة الى ان هذه الخطوة ستليها خطوات اخرى سوف يُقدم عليها الشيخ بهاء الحريري متعلقة بالمساهمة في ما يحتاجه اللبنانيون في هذه المرحلة الحرجة” .

بيان

بيان

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