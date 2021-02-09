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بهاء الحريري يبارك للإمارات وصول مسبار الأمل إلى المريخ… “إنجاز كبير”

9 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 9 - فبراير - 2021 10:23 مساءً
الشيخ بهاء الحريري

الشيخ بهاء الحريري

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غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر موقع “تويتر” قائلاً “نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة الإنجاز الكبير الذي تابعناه جميعاً في كل أنحاء العالم بإيصال #مسبار_الأمل إلى المريخ”.

واضاف بهاء الحريري “بينما العالم يعاني من جائحة كورونا ووطني لبنان يعاني من أزمات سياسية و إجتماعية، تعطينا الإمارات أمل جديد بإيصال مسبار الأمل إلى المريخ”.

 

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