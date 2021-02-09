بهاء الحريري يبارك للإمارات وصول مسبار الأمل إلى المريخ… “إنجاز كبير”

غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر موقع “تويتر” قائلاً “نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة الإنجاز الكبير الذي تابعناه جميعاً في كل أنحاء العالم بإيصال #مسبار_الأمل إلى المريخ”.

واضاف بهاء الحريري “بينما العالم يعاني من جائحة كورونا ووطني لبنان يعاني من أزمات سياسية و إجتماعية، تعطينا الإمارات أمل جديد بإيصال مسبار الأمل إلى المريخ”.