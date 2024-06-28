بهاء الحريري يتابع مطالب وشؤون العاصمة مع شخصيات ووفد بيروتية

عقد الشيخ بهاء رفيق الحريري بعد ظهر اليوم الجمعة، في مقر إقامته في فندق “فينيسيا” في بيروت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الشخصيات والوفود البيروتية، إضافة الى ناشطين سياسيين واجتماعيين وأكاديميين في مختلف المجالات، وقد تم البحث في كافة المستجدات السياسية والإنمائية والمطلبية التي تخص العاصمة بيروت.

وقد أبدى الحضور دعمهم الكلي والكامل للشيخ بهاء الحريري في استكمال مسيرة ومشروع والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، معربين عن فرحتهم بعودة الشيخ بهاء الى لبنان.

وخلال الاجتماعات كان تأكيد على أهمية دور بيروت على كافة المستويات، والعمل على ضرورة معالجة المطالب في ظل واقع البلد المزرى والفساد الحاصل في مؤسسات الدولة، كما كانت مناسبة لتبادل الأفكار، وقد وضع الحاضرين خبراتهم وإمكانياتهم في تصرف الشيخ بهاء الحريري للتعاون معه على الصعد كافة، لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بدوره أبدى الشيخ بهاء الحريري ترحيبه بذلك، واعداً بمتابعة كل الطروحات لتحقيق كل ما فيه خير عاصمة وازدهارها.

كما طالبت الوفود من الشيخ بهاء الانخراط في العمل السياسي، لتصحيح المسار من خلال رؤيته ومشروعه المطابق والمكمل لمشروع والده الشهيد.