بهاء الحريري يتبرّع بمليون دولار ‏أميركي لشراء اللقاحات للشعب اللبناني

بعد هبة الـ400 ماكينة اوكسجين التي قدمها الشيخ بهاء الحريري، فاجأ الحريري اليوم الشعب اللبناني بتقدمة مبلغ مليون دولار اميركي من اجل شراء اللقاحات ضمن الحملة الوطنية التي تقوم بها الجامعة اللبنانية الاميركية في مستشفى رزق، وبحسب ما قاله رئيس الجامعة الدكتور ميشال معوض لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت “اطلقنا في الجامعة حملة تبرعات لشراء لقاحات لتقديمها مجاناً للشعب اللبناني، وتكرّم الشيخ بهاء مساء أمس بالتبرع مشكوراً جداً بمبلغ مليون دولار اميركي وهو مبلغ يعادل نحو 40 بالمئة من المبلغ الذي يجب علينا جمعه، وكان شرط الشيخ بهاء الوحيد تقديمنا اللقاح مجاناً الى جميع اللبنانيين من دون اي تمييز بين دين وطائفة، وهذا ما سنفعله، ونحن نقدر سخاء الشيخ بهاء خاصة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري”.

وعن مدى حاجة المجتمع الى التفاف رجال الاعمال ووقوفهم الى جانب اللبنانيين قال معوض “نحن بحاجة قصوى لتضافر الجهود من جميع اللبنانيين وخصوصا الصناعيين والتجّار والرأسماليين والشيخ بهاء هو قدوة لجميع اللبنانيين لمساعدة البلد، والحملة التي نقوم بها تشمل الشعب اللبناني والقاطنين على الاراضي اللبنانية” واضاف “من خلال هبة الشيخ بهاء نتمنى ان نقوم بالواجب على اكمل ما يرام”.

وفي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شكرت الجامعة اللبنانية الاميركية بهاء الحريري بالقول “الحملة قد تلقت أول تبرع بقيمة مليون دولار من السيد بهاء الحريري.كل الشكر والتقدير للسيد @bahaa_hariri_ على هذا التبرع الكبير الذي يأتي في الوقت المناسب لدعم هذه الحملة الوطنية. ستلبي هذه الهبة حوالي 40٪ من إحتياجاتنا”.

“الحملة قد تلقت أول تبرع بقيمة مليون دولار من السيد بهاء الحريري.كل الشكر والتقدير للسيد @bahaa_hariri_ على هذا التبرع الكبير الذي يأتي في الوقت المناسب لدعم هذه الحملة الوطنية.

ستلبي هذه الهبة حوالي 40٪ من إحتياجاتنا". @presidentmawad pic.twitter.com/jfymANYWEP — LAU (@LebAmUniv) February 16, 2021