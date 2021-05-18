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بهاء الحريري: يتحمل عون ومن أوصله إلى بعبدا الأخطاء التي أثرت على علاقات لبنان بالأشقاء

18 - مايو - 2021
آخر تحديث: 18 - مايو - 2021 4:14 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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بعد كلام وزير الخارجية اللبنانية شربل وهبة في الأمس، صدر عن الشيخ بهاء الحريري البيان التالي: “توجّ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة الأزمات الخانقة التي فرضتها سلطة الفساد على لبنان وشعبه بتصريحه الأخير الذي أساء فيه الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج”.

وأضاف “لم يدرك وهبة مدى خطورة التصريح الذي أدلى به على العلاقات الدبلوماسية بين الدول الشقيقة التي لطالما وقفت الى جانب لبنان ولعبت دورًا هاماً في مساعدته للخروج من أزماته، كذلك خطورة هذه التصريحات غير المسؤولة على الجالية اللبنانية في هذه الدول التي يحاول أفرادها تأمين لقمة عيشهم والحصول على حياة كريمة لهم ولعائلاتهم في لبنان”.

وختم “مجدداً يتحمل ميشال عون ومن أوصله إلى بعبدا الأخطاء الجسيمة التي أثرت على علاقات لبنان بالأشقاء في الخليج العربي و على رأسهم المملكة العربية السعودية، لكن المؤسف أن تبعات هذه المواقف غير المسؤولة يدفع ثمنها الشعب اللبناني كله”.

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