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بهاء الحريري يثني على تصريح السفير السعودي بعد لقائه عون

24 - مارس - 2021
آخر تحديث: 24 - مارس - 2021 5:01 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “أثني على تصريح سعادة السفير السعودي في لبنان بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية الذي دعا فيه إلى تطبيق إتّفاق الطائف بأكمله. انني وتماهيًا مع رغبة الكثير من اللبنانيين، أدرك ضرورة تنفيذ هذه الاتفاقية التي تمّ التوافق عليها سابقًا”.

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