بهاء الحريري يدعو إلى مواجهة المنظومة التي تعتاش على دماء الطائفية

غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته على “تويتر” قائلاً: “الإقتتال الطائفي والمذهبي المُفتعل لن يبني دولة بل سيعمق الإنقسامات بين اللبنانيين وهذا ما نرفضه اليوم كما رفضه والدي الشهيد رفيق الحريري ورجالات الإستقلال في لبنان”.

وأضاف “دعونا نواجه المنظومة التي تعتاش على دماء الطائفية وننتقل بوطننا إلى غد أفضل”.

الإقتتال الطائفي والمذهبي المُفتعل لن يبني دولة بل سيعمق الإنقسامات بين اللبنانيين وهذا ما نرفضه اليوم كما رفضه والدي الشهيد رفيق الحريري ورجالات الإستقلال في لبنان. دعونا نواجه المنظومة التي تعتاش على دماء الطائفية وننتقل بوطننا إلى غد أفضل. #سوا_للبنان — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) October 16, 2021