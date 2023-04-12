بهاء الحريري يدعو للعمل من أجل التنمية الاقتصادية في محافظة عكار المحرومة

أكد الشيخ بهاء رفيق الحريري على العمل من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لاسيما في محافظة عكار المحرومة التي هي عماد الطائفة السنية، داعيا الى العمل لنهوضها وتنميتها واسترداد حقها من الدولة.

كلام الحريري جاء خلال كلمة القاها في حفل الإفطار الذي أقامه في العبدة بعكار، حضره شخصيات رسمية وسياسية وفاعليات ومخاتير ورجال أعمال، إضافة الى ممثلين عن جمعيات وهيئات ونقابات.

وخلال الإفطار جرى حوار بين الحريري والحضور، وفي رده على سؤال عن علاقة لبنان مع سوريا، اكد ان لا مشكلة لدينا معها، ولكن نحن حريصين كل الحرص على ان تكون العلاقة ضمن اطار الاحترام المتبادل لسيادة البلدين وفي اطرها الديبلوماسية الطبيعية، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات العربية لما فيها مصلحة المنطقة ككل.