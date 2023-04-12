الأربعاء 21 رمضان 1444 ﻫ - 12 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري يدعو للعمل من أجل التنمية الاقتصادية في محافظة عكار المحرومة

منذ 19 ثانية
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

أكد الشيخ بهاء رفيق الحريري على العمل من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لاسيما في محافظة عكار المحرومة التي هي عماد الطائفة السنية، داعيا الى العمل لنهوضها وتنميتها واسترداد حقها من الدولة.

كلام الحريري جاء خلال كلمة القاها في حفل الإفطار الذي أقامه في العبدة بعكار، حضره شخصيات رسمية وسياسية وفاعليات ومخاتير ورجال أعمال، إضافة  الى ممثلين عن جمعيات وهيئات ونقابات.

وخلال الإفطار جرى حوار بين الحريري والحضور، وفي رده على سؤال عن علاقة لبنان مع سوريا، اكد ان لا مشكلة لدينا معها، ولكن نحن حريصين كل الحرص على ان تكون العلاقة ضمن اطار الاحترام  المتبادل لسيادة البلدين وفي اطرها الديبلوماسية الطبيعية، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات العربية لما فيها مصلحة المنطقة ككل.

    المزيد من أخبار لبنان

    طقس لبنان
    أمطار طوفانيّة وبرَد.. استعدّوا لاشتداد العواصف الرعديّة هذه الليلة
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    لبنان يعتزم رفع منع السفر عن سلامة.. هل يمثل أمام القضاء الفرنسيّ؟
    بالفيديو: ليلة حامية بين النواب.. ضبيه تشهد الحدث

    الأكثر قراءة

    ندى ظلام وزوجها
    وصلنا للنهاية.. وفاة محاربة السرطان "ندى الظلام" بعد صراع مع المرض
    آثار الزلزال المدمر في تركيا
    زلزال تركيا - سوريا
    هزّة أرضيّة جديدة تضرب مركز الزلزال المدمّر في تركيا.. كم بلغت قوّتها؟
    النائب غسان سكاف
    غسان سكاف يكشف عن انتخاب رئيس توافقي في هذا الموعد!