الأحد 26 رمضان 1442 ﻫ - 9 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري يدين بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى

منذ 13 ساعة
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر “تويتر” قائلاً “ندين وبشدة اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة والاعتداء على المصلين العزل”.

وأضاف “تُعتَبر هذه الأفعال انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وعلى المجتمع الدولي التحرك فوراً للحفاظ على حقوق سكان حي الشيخ الجراح ووقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
    جنبلاط: من الافضل التروي في اطلاق اي موقف
    جمعية “أجيالنا”: لم نستحصل أو نستورد أي لقاح
    بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري: نُعرب عن تقديرنا للصليب الأحمر على عمله الإنساني اللامتناهي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وسام صباغ
    توضيح وإعتذار من برنامج “أبو شفيق أونلاين” حول اللغط الذي حصل فيما يخص الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه
    نصائح لحماية الظهر والعينين
    أعراض تدل على الإصابة بـ”سكري العين” … احذروها
    الأزمة الاقتصادية في لبنان في ازدياد
    أحلاها مرّ.. تقرير ألماني يكشف السناريوهات التي ينتظرها اللبنانيون أواخر هذا الشهر