بهاء الحريري يدين بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى

غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر “تويتر” قائلاً “ندين وبشدة اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة والاعتداء على المصلين العزل”.

وأضاف “تُعتَبر هذه الأفعال انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وعلى المجتمع الدولي التحرك فوراً للحفاظ على حقوق سكان حي الشيخ الجراح ووقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة”.

ندين وبشدة اقتحام القوات الإسرائيلية باحات #المسجد_الأقصى في القدس المحتلة والاعتداء على المصلين العزل.

تُعتَبر هذه الأفعال انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وعلى المجتمع الدولي التحرك فوراً للحفاظ على حقوق سكان #حي_الشيخ_الجراح ووقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) May 8, 2021