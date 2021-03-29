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بهاء الحريري يرحب بالاجراء الذي أخذته إدارة بايدن لمحاسبة أحد المشاركين في اغتيال والده الشهيد

29 - مارس - 2021
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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بعد تخصيص الحكومة الأميركية مكافأة مالية بقيمة ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الارهابي سليم عياش المدان بقتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اعاد الشيخ بهاء الحريري نشر مقطع الفيديو الذي عممه برنامج مكافآت من اجل العدالة على صفحته عبر “تويتر” وعلّق قائلاً “أرحّب بهذا الاجراء الذي أخذته إدارة بايدن لمحاسبة أحد المشاركين في اغتيال والدي الشهيد #رفيق_الحريري . لقد أكدت دائماً أنّ العدالة يجب أن تسود”.

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