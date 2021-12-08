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بهاء الحريري يرحب بعودة القاضي بيطار إلى ممارسة مهامه

8 - ديسمبر - 2021
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً: نرحب بعودة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار إلى ممارسة مهامه بعدما كفّت يده لأسابيع، إذ نشدد على ضرورة استمرار التحقيقات حتى الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وانزال العقاب بكل من شارك أو قصّر في هذا الملف الدموي والتخريبي بامتياز.

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