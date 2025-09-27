بهاء الحريري يرحب بمسودة الاتفاق المبدئي بين تركيا وسوريا والأردن لإحياء خط سكة حديد الحجاز التاريخي

رحّب الشيخ بهاء رفيق الحريري بمسودة الاتفاق المبدئي بين تركيا وسوريا والأردن لإحياء خط سكة حديد الحجاز التاريخي.

وقال الحريري في منشور على منصة “إكس”:

“نرحّب بمسودة الاتفاق المبدئي بين تركيا وسوريا والأردن لإحياء خط سكة حديد الحجاز التاريخي.

إن إعادة تشغيل هذا الخط تحمل قيمة استراتيجية واقتصادية كبرى لشعوب المنطقة، وتسهم في تعزيز الترابط الإقليمي بما يعود بالفائدة على دولنا جميعاً، ومن بينها لبنان.”

نرحّب بمسودة الاتفاق المبدئي بين #تركيا و #سوريا و #الأردن لإحياء خط سكة حديد الحجاز التاريخي.

إن إعادة تشغيل هذا الخط تحمل قيمة استراتيجية واقتصادية كبرى لشعوب المنطقة، وتسهم في تعزيز الترابط الإقليمي بما يعود بالفائدة على دولنا جميعاً، ومن بينها #لبنان. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) September 27, 2025