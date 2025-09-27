السبت 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
بهاء الحريري يرحب بمسودة الاتفاق المبدئي بين تركيا وسوريا والأردن لإحياء خط سكة حديد الحجاز التاريخي

منذ ساعتين
الشيخ بهاء رفيق الحريري

رحّب الشيخ بهاء رفيق الحريري بمسودة الاتفاق المبدئي بين تركيا وسوريا والأردن لإحياء خط سكة حديد الحجاز التاريخي.

وقال الحريري في منشور على منصة “إكس”:

“نرحّب بمسودة الاتفاق المبدئي بين تركيا وسوريا والأردن لإحياء خط سكة حديد الحجاز التاريخي.

إن إعادة تشغيل هذا الخط تحمل قيمة استراتيجية واقتصادية كبرى لشعوب المنطقة، وتسهم في تعزيز الترابط الإقليمي بما يعود بالفائدة على دولنا جميعاً، ومن بينها لبنان.”

