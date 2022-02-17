بهاء الحريري يرد على إعلان منح عقد لإدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت

صدر عن المكتب الإعلامي لرجل الأعمال بهاء الحريري البيان التالي:

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية عن منح شركة CMA CGM Terminals الفرنسية، التابعة لمجموعة CMA CGM عقدًا لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة 10 سنوات.

وفي هذا الإطار، نشير إلى أن هذا القرار غير صائب للبنان وأهل بيروت، إذ كان ينبغي على الحكومة، بعد الانفجار المروع والمأساوي للمرفأ في 4 آب 2020 الذي دمّر المدينة وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، إجراء مشاورات عامة على نطاق واسع تشمل أسر الضحايا حول مستقبل المرفأ.

فاللبنانيون يستحقون بعد كل هذه المعاناة مقاربة مجتمعية مختلفة لإعادة تطوير المرفأ وبناء مدينة عصرية مواكبة للتقنيات الحديثة وتتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. لكن هذا ما لن يحدث الآن.

للأسف، لم يتضح في هذا العقد الممنوح للشركة الفرنسية الشفافية المطلوبة لأي مناقصة، خصوصًا أننا جميعنا ندرك أن شركة CMA CGM كان لها تعاملات عدة في الماضي مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وندرك أيضًا أهمية أن تخضع هذه الطبقة السياسية الحالية للمساءلة والمحاسبة، خشية أن يصبح هذا المشروع مثالاً آخر على رأسمالية المحسوبية التي أوصلت لبنان إلى الانهيار غير المسبوق الذي نشهده اليوم.

يتطلع اللبنانيون بلهفة إلى التغيير. وفي حال تبين أن عملية منح عقد إدارة وتشغيل المرفأ قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات النيابية المنتظرة يشوبها شائبة، ينبغي على الحكومة القادمة ألا تتردد في إلغائه.

لبنان يمتلك جميع الإمكانيات لتحقيق ما هو أفضل لأبنائه.