الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري يرزق بـ"نوح"

3 - أبريل - 2021
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

رزق الشيخ بهاء الحريري وعقيلته السيدة حسناء أبو سبعة بمولود ذكر أطلقا عليه اسم “نوح” ليصبح ثالث أطفالهما بعد شهد ووليد.

ووضعت السيدة حسناء مولودها نوح بهاء الدين رفيق الحريري عند الساعة ٨:٤٤ دقيقة صباحاً في احدى مستشفيات لندن لينضم إلى أسرة يغلفها الحب، التفاهم، التناغم والإنسجام، وليضفي عليها مزيداً من الفرح والبهجة وليكون استمراراً لذرية كريمة معروفة بشهامتها وعطائها.

أسرة “صوت بيروت انترناشونال” تعرب عن أصدق التهاني للشيخ بهاء الحريري وعقيلته السيدة حسناء أبو سبعة بمولودهما، وتتمنى له حياة ملؤها الفرح والهناء.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي
    بحصلي: انهيار أجزاء من ​الإهراءات​ في ​مرفأ بيروت​ لم يؤثّر على بضائع الحاويات
    مروان حمادة
    حمادة: الأمور في المرحلة المقبلة تسير وفق 3 أولويات
    الدولار
    إليكم سعر الدولار في السوق السوداء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    نوح زعيتر
    توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
    محمد رمضان
    بالصور والفيديو.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان