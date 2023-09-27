بهاء الحريري يزود الدفاع المدني في حلبا بالطاقة الشمسية

بناء على توجيهات الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري وبحضور حشد من رؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات في حلبا – عكار، تم تزويد مركز الدفاع المدني في المنطقة بنظام الطاقة الشمسية.

وصرح رئيس المكتب التنفيذي لبهاء الحريري أحمد اليمن بأن هذا المشروع “يأتي في إطار استكمال سلسلة من المشاريع الإنمائية التي يحرص الشيخ بهاء على تنفيذها في الشمال وكل المناطق اللبنانية من دون تمييز بين أهلها”.

ويهدف تنفيذ هذا المشروع لتعزير مركز الدفاع المدني ومواصلة توفير الخدمات التي يقدمها لحلبا والبلدات المجاورة وأهالي المنطقة حيث يخدم أكثر من 15 بلدة يعيش فيها نحو 300 ألف مواطن.

وأكد اليمن أن الكهرباء “أصبحت متوفرة في المركز على مدار الساعة من دون انقطاع لسحب المياه وتأمين الكهرباء للمركز من اجل الحفاظ على استمراره في مساعدة المواطنين واطفاء الحرائق، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهلنا والذين يستحقون كل الدعم والمساعدة من دون منة، وهذا ما يشدد عليه الشيخ بهاء في رسالته القائمة على تحقيق الاعمال الإنسانية والخدماتية التي يقوم بها مكتبه، ولا سيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المؤسسات الرسمية”.

ولاقت هذه الخطوة ترحيباً من مديرية الدفاع المدني وأهالي حلبا وفاعليات عكارية شكرت “الشيخ بهاء الحريري على هذه المبادرة الإنسانية التي تنبع من قلب صادق حيث يلتفت بالفعل والممارسة الى حاجات اللبنانيين”.