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بهاء الحريري يزور طوني غريب في بيروت بحضور الوزير السّابق طلال المرعبي والنائب السّابق طارق المرعبي

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2025 12:25 مساءً
الشيخ بهاء الحريري يزور الأستاذ طوني غريب في بيروت

الشيخ بهاء الحريري يزور الأستاذ طوني غريب في بيروت

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زار الشيخ بهاء رفيق الحريري اليوم الجمعة دارة الأستاذ طوني غريب في بيروت، بحضور الوزير السّابق طلال المرعبي، والنائب السّابق طارق المرعبي، وجرى خلال اللقاء البحث في شؤون لبنان السّياسية، كما تم البحث بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق اتفاق الطائف بجميع بنوده، وخاصّةً المتعلّقة بقانون الانتخابات النّيابيّة.

وكتب الحريري في منشور له عبر منصة إكس:

“تشرّفتُ بلقاء ودّي على العشاء مساء أمس في دارة الأستاذ طوني غريب في بيروت، بحضور معالي الوزير السّابق الأستاذ طلال المرعبي، وسعادة النائب السّابق الأستاذ طارق المرعبي، وعددٍ من الأصدقاء.

تداولنا في شؤون لبنان السّياسية، وحول ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق اتفاق الطائف بجميع بنوده، وخاصّةً المتعلّقة بقانون الانتخابات النّيابيّة.”

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