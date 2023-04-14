بهاء الحريري يستعرض الأزمة اللبنانيّة: لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة تُنقذ البلد

تطرّق الشيخ بهاء رفيق الحريري، خلال إفطار رمضانيّ في الضنيّة، إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بلبنان.

وبحسب مكتبه الإعلامي، دعا الشيخ بهاء الحريري إلى “بذل الجهود في سبيل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وازنة قادرة على إنقاذ البلد”.

وأضاف: “هناك حاجة إلى نموذج اقتصاديّ جديد وتمكين القطاع الخاص وتقليص التفاوت بين طبقات المجتمع”.

كما أكد “ضرورة الإصلاح الداخلي، واعتماد معايير مباشرة لمساعدة اللبنانيين، وإعادة هيكلة القطاع العام، واعتماد قوانين وقرارات لتعزيز الحكومة وسيادة القانون”.

وتحدث عن جهود أبناء الشمال لا سيما مدينة الضنية، “هذه المنطقة الداعمة لنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري”، مشيرًا إلى أن “أبناء الضنية قيمة وطنية وركيزة أساسية لنصرة لبنان”.

وختم بالتطرق إلى مشروعه الوطني ضمن خطة إنقاذية شاملة تحت عنوان الشراكة الإسلامية المسيحية.