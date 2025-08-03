بهاء الحريري يستقبل وفداً من مشايخ محكمة البقاع: متمسكون بنهج الاعتدال الذي أرساه الرئيس الشّهيد رفيق الحريري

استقبل الشيخ بهاء رفيق الحريري اليوم الأحد وفدًا من مشايخ محكمة البقاع، برئاسة الشّيخ حسن الرفيع.

وكتب الحريري في منشور له على منصة إكس:

“استقبلتُ وفدًا كريمًا من مشايخ محكمة البقاع، برئاسة الشّيخ حسن الرفيع.

وكان اللّقاء مناسبة لتأكيد التّمسّك بنهج الاعتدال الذي أرساه الرّئيس الشّهيد رفيق الحريري، والتّشديد على حقوق الطّائفة السُّنّية ودورها الوطنيّ الجامع.

كلّ الشّكر لهم على دعمهم وثقتهم.”

استقبلتُ وفدًا كريمًا من مشايخ محكمة البقاع، برئاسة الشّيخ حسن الرفيع.

وكان اللّقاء مناسبة لتأكيد التّمسّك بنهج الاعتدال الذي أرساه الرّئيس الشّهيد رفيق الحريري، والتّشديد على حقوق الطّائفة السُّنّية ودورها الوطنيّ الجامع.

كلّ الشّكر لهم على دعمهم وثقتهم. pic.twitter.com/wEhxYwXrHw — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 3, 2025