بهاء الحريري يستقبل وفوداً من البقاع وبيروت ضمّت شخصيات وفاعليات اجتماعية ووطنية

الشيخ بهاء رفيق الحريري يستقبل وفودًا من البقاع والعاصمة في دارته في بيروت

يواصل الشيخ بهاء رفيق الحريري لقاءاته واجتماعاته في دارته في بيروت، حيث استقبل وفودًا من البقاع والعاصمة ضمّت شخصيات وفاعليات اجتماعية ووطنية. وقد تركزت النقاشات حول مختلف المستجدات الوطنية والمطالب الإنمائية، بما يخدم مصلحة لبنان وأبنائه.

وكتب الحريري في منشور له على منصة “إكس”:

شهد يوم أمس لقاءات متنوّعة جمعتني مع وفود من البقاع، وبيروت. هذه اللقاءات، التي تجمع بين شخصيات اجتماعية ووطنية من مختلف المناطق، تؤكد أن الحوار والانفتاح هما السبيل لتقريب وجهات النظر والعمل معًا لما فيه مصلحة لبنان وأهله.

— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) September 10, 2025