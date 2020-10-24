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بهاء الحريري يستنكر الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلّم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 6:27 مساءً
الشيخ بهاء الحريري

الشيخ بهاء الحريري

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استنكر الشيخ بهاء الحريري الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر “تويتر” وقال “نستنكر كل إساءة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام كما نستنكر أي إساءة للأديان و الرسل وقتل الأبرياء. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ.”

 

 

 

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