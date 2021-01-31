بهاء الحريري يستنكر تقرير الـ”LBCI”: للكشف عن المصدر الأمني الذي زودها بالخبر

صدر عن الشيخ بهاء الحريري ما يلي:

في الوقت الذي ادعو فيه اهالينا في طرابلس الى العض على جرح الالم والفقر والجوع والاهمال في هذا الظرف الصعب، بث تلفزيون LBCI في نشرته المسائية ليلة امس تقريرا منسوباً الى مصادر امنية ، يزج بإسمي وبأنني وراء التخريب الذي تعرضت له عاصمة لبنان الثانية.

انني اذ استنكر هذا الاسلوب بالقول ان وراء المعلومات مصادر امنية، واعتبره للتعمية عن اكتشاف الفاعل الحقيقي، اطلب اولاً من تلفزيون LBCI الكشف عن المصدر الامني الذي زودها بالخبر، محتفظاً بحقي القانوني بالتقدم بشكوى امام القضاء ضد من يقف وراء هذا التقرير، واكرر ان الهدف منه هو التغطية على الفاعلين الحقيقيين، واحث الاجهزة الامنية والعسكرية على الكشف عما تجّمع لديها من معلومات إثر التحقيقات التي تجريها ، وفي الوقت نفسه التحقيق مع من نُسب اليه انه وراء الخبر.