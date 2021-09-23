بهاء الحريري يستنكر محاولة السلطة عزل لبنان عن شريانه الحيوي المتمثل بالمغتربين

غرد الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“نستنكر ما يشاع عن أن الطبقة السياسية الفاسدة اتخذت قرارًا بعدم إفساح المجال للمغتربين في المشاركة بالاقتراع خلال الانتخابات المقبلة بحجة عدم توفر القدرات اللوجستية”.

وأضاف في تغريدة أخرى:

“تحاول السلطة اليوم عزل لبنان عن شريانه الحيوي المتمثل بالمغتربين الطامحين إلى تغيير الوضع المزري في وطنهم الأم عبر صندوق الاقتراع، لعودة لبنان منارة الشرق”.

نستنكر ما يشاع عن أن الطبقة السياسية الفاسدة اتخذت قرارًا بعدم إفساح المجال للمغتربين في المشاركة بالاقتراع خلال الانتخابات المقبلة بحجة عدم توفر القدرات اللوجستية. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) September 23, 2021