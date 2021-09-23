الجمعة 17 صفر 1443 ﻫ - 24 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري يستنكر محاولة السلطة عزل لبنان عن شريانه الحيوي المتمثل بالمغتربين

منذ 19 ساعة
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2021 5:34 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

غرد الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“نستنكر ما يشاع عن أن الطبقة السياسية الفاسدة اتخذت قرارًا بعدم إفساح المجال للمغتربين في المشاركة بالاقتراع خلال الانتخابات المقبلة بحجة عدم توفر القدرات اللوجستية”.

وأضاف في تغريدة أخرى:

“تحاول السلطة اليوم عزل لبنان عن شريانه الحيوي المتمثل بالمغتربين الطامحين إلى تغيير الوضع المزري في وطنهم الأم عبر صندوق الاقتراع، لعودة لبنان منارة الشرق”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا
    فرونتسكا: لتطبيق القرار 1701 وإجراء الإنتخابات في موعدها
    توقعات الطقس
    الطقس غداً صاف مع ارتفاع في الحرارة
    مصرف
    المصارف في مرحلة انتقالية.. “الفريش دولار” العملة الجديدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    صحيفة أمريكية: قبضة حزب الله الحديدية على السياسة والاقتصاد في لبنان بدأت تتلاشى
    بالفيديو: لقطات تحبس الأنفاس.. نادل يحتجز مديره بسكين على عنقه لمدة 5 ساعات
    انفلونزا
    ما هو “السلاح السري” للمناعة؟