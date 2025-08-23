بهاء الحريري يشكر توم فليتشر على كلماته الصادقة.. ويطالب بتحرّك دولي عاجل

علق الشيخ بهاء الحريري على كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، الذي أشار من خلالها على الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، وعن استخدام المجاعة كسلاح حرب ضد مئات آلاف الفلسطينيين في غزة.

كما ودعا إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الجريمة ولحماية أبسط حقوق الإنسان في الحياة والكرامة، وتأمين الغذاء لسكان القطاع.

وكتب بهاء الحريري عبر موقع “اكس”: أشكر السيد توم فليتشر على كلماته الصادقة التي تُذكّر العالم بالحقيقة المرّة: المجاعة تُستخدم اليوم كسلاح حرب ضد مئات آلاف الفلسطينيين في #غزة. هذا جرح أخلاقي في ضمير الإنسانية. المطلوب تحرّك دولي عاجل، ليس فقط لتأمين الغذاء، بل لوقف هذه الجريمة ولحماية أبسط حقوق الإنسان في الحياة والكرامة.

أشكر السيد توم فليتشر على كلماته الصادقة التي تُذكّر العالم بالحقيقة المرّة: المجاعة تُستخدم اليوم كسلاح حرب ضد مئات آلاف الفلسطينيين في #غزة. هذا جرح أخلاقي في ضمير الإنسانية. المطلوب تحرّك دولي عاجل، ليس فقط لتأمين الغذاء، بل لوقف هذه الجريمة ولحماية أبسط حقوق الإنسان في الحياة… https://t.co/rkDrOwjQUm — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 23, 2025