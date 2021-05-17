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بهاء الحريري يشكر “سوا للبنان”: سأواصل الوقوف إلى جانب الجيل الجديد

17 - مايو - 2021
آخر تحديث: 17 - مايو - 2021 10:49 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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شكر الشيخ بهاء الحريري حركة سوا للبنان على عملها الداعم للشعب اللبناني. وقال في تغريدة عبر “تويتر”:

“اتوجه بالشكر إلى حركة سوا للبنان على العمل الذي تقوم به لدعم الشعب اللبناني”.

وأضاف: “سأواصل الوقوف إلى جانب الجيل الجديد من جمعيات وأفراد الذين يقومون بمبادرات وأعمال جيدة من أجل لبنان، ويساهمون في تحسين حياة المواطن”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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