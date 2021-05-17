بهاء الحريري يشكر “سوا للبنان”: سأواصل الوقوف إلى جانب الجيل الجديد

شكر الشيخ بهاء الحريري حركة سوا للبنان على عملها الداعم للشعب اللبناني. وقال في تغريدة عبر “تويتر”:
“اتوجه بالشكر إلى حركة سوا للبنان على العمل الذي تقوم به لدعم الشعب اللبناني”.
وأضاف: “سأواصل الوقوف إلى جانب الجيل الجديد من جمعيات وأفراد الذين يقومون بمبادرات وأعمال جيدة من أجل لبنان، ويساهمون في تحسين حياة المواطن”.
اتوجه بالشكر إلى حركة #سوا_للبنان @SawaLiLubnan على العمل الذي تقوم به لدعم الشعب اللبناني. سأواصل الوقوف إلى جانب الجيل الجديد من جمعيات وأفراد الذين يقومون بمبادرات وأعمال جيدة من أجل #لبنان، ويساهمون في تحسين حياة المواطن. #سوا pic.twitter.com/6UGlSPBr0F
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) May 17, 2021