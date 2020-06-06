بهاء الحريري يشيد بوعي الثوار ويجدد رفضه “للسلاح الرّاعي لمنظومة الفساد و التّهريب”

أصدر المكتب الإعلامي لـ الشيخ بهاء الحريري بياناً علّق من خلاله على ما شهده لبنان في اليوم الذي اختاره الثوار موعداً لتجديد نبض الثورة والانطلاق من جديد بعزيمة واصرار على اكمال المسيرة حتى تحقيق الاهداف،

وذلك بعد الاستراحة التي فرضت عليهم بسبب جائحة كورونا، حيث قال الشيخ بهاء الدين في بيانه” بعد عودة شابات و شباب لبنان إلى ساحات الثّورة في إطار نضالهم الى التخلص من الطبقة السياسية الفاسدة التي أنهكت اللبنانيّين و أوصلت البلاد الى الإنهيار. قد أقلقهم الوعي الّذي تمتّع به الثوّار من حيث إعلانهم الصريح و الرافض للسّلاح الرّاعي لمنظومة الفساد و التّهريب”.

واضاف”تبيّن جليّاً امام جميع الثوّار و الرأي العام سعي الغرف السوداء التّابعة للمنظومة لبث الأخبار و الإشاعات عن تحرّك ٦ حزيران و الهادفة لبث الخوف و التَّفرقة بين صفوف الثوّار بهدف ثنيِهم عن النّزول إلى ساحة الشّهداء و التشديد على مَطلَب “حصر السلاح بيد الشرعيّة”، فعندما هالتهم مشاهد الثوّار و تحدّيهم لكل المكائد، عمدوا إلى اللجوء إلى لعبتهم المعهودة بالرّكون إلى بث الفتنة المذهبيّة بهدف شد العصب و إرباك الثوّار في مشهدٍ مقيتٍ تجاوز فيه الغوغائيّون كل المواثيق و المقدّسات لدى مكوّنٍ أساس في لبنان بهدف استفزاز شريحة كبيرة من اللبنانيّين و جرّهم إلى مُربّع الفوضى الّذي يخدم مشاريعهم الإقليميّة”.

وختم الشيخ بهاء بيانه داعياً” جميع اللبنانيين الى التحلي بالوعي و المسؤولية و الوقوف خلف الجيش اللبناني، الذي هو الضامن الوحيد للسلم الأهلي في لبنان و منعاً للإنجرار وراء أبواق الفتنة المتفلتة”.

وقد سبق ان اعلن الشيخ بهاء الدين رفضه للسلاح غير الشرعي من خلال بيان جاء فيه” ان دعمنا للمنتديات يأتي لأنها تعتنق مطالب الثورة المحقة وتشارك بشكلٍ فعال في ثورة الشعب اللبناني على منظومة الفساد والسلاح غير الشرعي” واضاف “بعد عام ٢٠٠٥ ذهب غالبية السياسيين والأحزاب في لبنان الى تكديس القوة والأموال على حساب الوطن ومصالح المواطنين، وعُقدت التحالفات الرباعية والخماسية على قاعدة: أصمُتُ عن سلاحك واستباحة حزبك للسيادة الوطنية وانتَ تسكت عن صفقاتنا وسرقتنا للمال العام فكان الضحية لبنان واهله والثقة الدولية”.